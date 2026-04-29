Calcio | Vado, arrivano i primi sondaggi per mister Sesia: si fa avanti l'Alessandria

Il Vado non ha imposto alcun vincolo a mister Sesia nei giorni successivi alla promozione dei rossoblù in Serie C.
Il tecnico è quindi libero di valutare le prime proposte provenienti da altre società, in attesa dell’incontro che definirà l’eventuale conferma o la separazione dal club guidato dal presidente Tarabotto.
Dal radiomercato sono emersi diversi contatti, ma al momento il più concreto sembra essere quello dell’Alessandria, pronta a sbarcare nel girone A dopo il successo nel proprio raggruppamento di Eccellenza piemontese.
I grigi cercherebbero un nome forte per la propria guida tecnica e non potrebbe esserci profilo migliore rispetto all'allenatore vincitore dell'ultimo campionato.