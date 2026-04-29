Calcio | Giusvalla. Il presidente Biato vuole subito rilanciare: "Al lavoro per lo staff tecnico e i nuovi rinforzi"

Il comunicato gialloazzurro:

Il Giusvalla FC, nonostante i risultati non in linea alle aspettative di questo "anno zero", non si arrende e rilancia con determinazione.

Il presidente Dario Biato ha già avviato numerosi contatti per una campagna di rafforzamento che possa consolidare sia la società che la squadra, con ambizioni crescenti per il futuro.

"Il primo passaggio - dichiara il presidente - sarà individuare lo staff tecnico con il mister e almeno due collaboratori tecnici e poi sarà definita una campagna di rafforzamento con un mix di giocatori motivati esperti e giovani che si andranno ad unire al nucleo dei ragazzi che hanno tenuto duro in questa difficile stagione".

Il Giusvalla FC è determinato a diventare ambizioso e a rappresentare con orgoglio la propria comunità.

"Speriamo che questo sia il punto di svolta per la storia di questa giovane società", dichiarano all' unisono gli appassionati dirigenti del sodalizio giallo-celeste che mercoledì festeggeranno insieme ai ragazzi con la classica grigliata la fine dell'annata calcistica.

Il Giusvalla FC comunica altresì che dalla prossima stagione sarà introdotto un sistema premiante destinato all'intero gruppo squadra. Non sono previsti premi individuali: i riconoscimenti saranno assegnati alla rosa nel suo complesso e saranno legati sia ai risultati sportivi conseguiti, sia al comportamento disciplinare tenuto in campo e fuori.

L'obiettivo è incentivare lo spirito di gruppo, la responsabilità condivisa e il senso di appartenenza, affinché la squadra rappresenti al meglio i valori della comunità di Giusvalla.

Coesione, rispetto delle regole e identità collettiva diventano così parte integrante del progetto tecnico e sociale della società.

A breve i particolari della riorganizzazione sportiva e a seguire le notizie relative ai confermati e ai nuovi giocatori.