Vela Day 2024, al Circolo Nautico di Loano due giorni per provare l'emozione della vela e del windsurf

Loano. 1 e 2 giugno si terrà il “Vela Day 2024”, la giornata di festa organizzata dalle Federazione Italiana Vela, in collaborazione con le Società affiliate per promuovere la cultura del mare e dello sport della vela.



Il Circolo Nautico Loano ha aderito con entusiasmo all’iniziativa e 1 e 2 giugno accoglierà nella sua sede tutti coloro che vorranno conoscere e provare la vela ed il windsurf. Sarà possibile anche vivere l’emozione di una uscita in mare in barca o in windsurf accompagnati dagli istruttori del Circolo che sveleranno i primi segreti dello sport del vento e del mare.



Tutti, adulti e giovani a partire dai sette anni di età, saranno accolti gratuitamente dallo staff di istruttori del Circolo e potranno avere il piacere di provare quello che è stato riconosciuto lo sport più sano e più sicuro, praticato in mezzo al mare e quindi in un ambiente più che salubre e privo di contaminazioni.



L’adesione alle iniziative inserite nell’ambito del Vela Day è libera e gratuita a partire dai 7 anni compiuti. A tutti i partecipanti verranno regalati dei bellissimi gadget ed a tutti sarà offerta una tessera speciale della Federazione Italiana Vela valida per la copertura assicurativa.



Saranno inoltre illustrati i corsi estivi della Scuola Vela del Circolo e l’attività delle squadre agonistiche.



Una grande opportunità per provare uno degli sport più naturali, a contatto con il vento, le onde, l’acqua, il cielo.



Gli orari saranno dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00.



E’ gradita una prenotazione via telefono 019668836 o via email cnloano@gmail.com.