Rari Nantes Savona. L'onda biancorossa non si ferma per il presidente Polti: "Zanelli spettacolare nella finale contro il Recco, continuiamo a lavorare per alzare l'asticella"

Sono passati ormai diversi giorni dalla finale scudetto vissuta dalla Rari Nantes Savona in una "Zanelli" vestita a festa. Nonostante la netta sconfitta contro la corazzata Pro Recco, in casa biancorossa permane l'orgoglio per aver vissuto nuovamente un evento che in città mancava da 13 anni come conferma il presidente Daniele Polti: "Vedere gli spalti così gremiti e con un tifo del genere è stato uno spettacolo".