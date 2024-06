Calcio, Borgio Verezzi. Torna mister Ponte in panchina, la direzione sportiva a Pietro Scannapieco

Dopo l'annuncio da parte del presidente Cordiale dell'affidamento della Prima Squadra del Borgio al dg Pino Castiglione, sono state assegnate le restanti cariche a completamento dei quadri tecnicidel Borgio Verezzi.

La direzione sportiva è stata affidata a Pietro Scannapieco, mentre in panchina ritorna mister Alessio Ponte, reduce dall'ottima esperienze alla guida delle Carcarese.

"Sono felice - esordisce Castiglione - perchè possiamo schierare un gruppo di lavoro di assoluta qualità, pronto a dar seguito a quelli che sono i nostri piani di sviluppo da qui ai prossimi anni. Nell'annunciare le nomine di Scannapieco e Ponte, ci tengo però a ringraziare a nome di tutta la società mister Adriano Lovazzano, un grande signore del calcio, per averci accompagnato fino al termine della scorsa stagione. Dalla prossima settimana incontreremo i giocatori in organico per partire con le prime conferme".

E proprio nuovo il direttore, Pietro Scannapieco, conferma la road map, svelando anche qualche dettaglio in più:

"Con Carparelli parleremo presto, mentre faremo il possibile per confermare Pollero nonostante le tante offerte ricevute anche da categorie superiori. Le idee sulla squadra costruire sono ben chiare, ma ci concentreremo su quei ragazzi pronti a sposare l'importante progetto che si sta portando avanti".