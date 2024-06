Doria Nuoto. In arrivo 700 atleti per il Meeting Internazionale "Città di Loano"

Vedrà la partecipazione di quasi 700 atleti di 31 società sportive di Italia e Svizzera la 23^ edizione del Meeting Internazionale di Nuoto “Città di Loano” promosso da Doria Nuoto Loano con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

L'evento torna dopo sei anni di pausa e, complessivamente, vedrà l'arrivo in città di circa 2500 persone tra atleti ed accompagnatori.

La manifestazione si svolgerà dal 7 al 9 giugno e vedrà l’effettuazione delle batterie e serie al mattino e pomeriggio. Novità di quest'anno le finali in notturna.

A scendere in vasca saranno nuotatori di diverse categorie: Esordienti B per 50 Stile libero, Dorso, Rana, Farfalla, 4X50 SL (2M+2F), 4X50 MISTA (2M+2F); Esordienti A per 50-100 Stile libero, Dorso, Rana, Farfalla, 4X50 SL (2M+2F), 4X50 MISTA (2M+2F); Ragazzi per 50-100 Stile libero, Dorso, Rana, Farfalla, 4X50 SL (2M+2F), 4X50 MISTA (2M+2F); Assoluti (Juniores-Cadetti-Seniores) per 50-100-200-400 Stile libero / 50-100-200 Dorso, Rana, Farfalla / 200- 400 Misti/ 800 e 1500 Stile libero sia maschi che femmine, 4X50 SL (2M+2F), 4X50 MISTA (2M+2F)

Saranno premiati i primi tre atleti di ogni finale ed i primi tre classificati di ogni gara della categoria Esordienti B. Inoltre, verrà stilata una classifica per società valida per l'assegnazione del Trofeo, in tutte le gare verranno assegnati punteggi secondo le seguenti modalità: punti 9-7-6-5-4-3-2-1 rispettivamente dal primo all'ottavo classificato. Saranno premiate le prime sei società. Sarà assegnato un premio di 300 euro all’atleta maschio e femmina che avrà ottenuto la migliore prestazione assoluta in base alla tabella FINA. All'allenatore della prima società classificata verrà corrisposto un premio di 300 euro.

La scuola nuoto Federale Doria Nuoto Loano ringrazia tutti gli Atleti per aver dato il massimo, portando i colori della Società il più in alto possibile.

Grazie alla costante ricerca del miglioramento da parte di tutti gli Atleti, la società si è posizionata al Settimo posto all'interno del torneo CSI. Da segnalare l'Atleta Scola Tommaso che si è classificato 3° nella categoria Esordienti B.

Gli Atleti hanno mostrato molto interesse e voglia di potenziare le proprie performance sportive, all'interno degli allenamenti e non solo. Durante la sessione estiva, siamo sicuri che continueranno a migliorare le proprie abilità, anche tramite la passione che nutrono per questo sport.

In attesa del nuovo anno, e della nuova stagione, la Società, gli Atleti e gli Istruttori augurano a tutti una buona estate.