Calcio, Vado. Alessio Bisio è il nuovo allenatore della Juniores Nazionale: "Prosegue un percorso. Il lavoro quotidiano è necessario per riuscire ad emergere"

La traiettoria di Alessio Bisio all'interno del Settore Giovanile del Vado è pronta ad arrivare al punto massimo.

Dopo il lavoro degli ultimi anni nelle fila del vivaio rossoblu, al tecnico savonese è stata affidata la guida della Juniores Nazionale.

Un bell'attestato di stima da parte del club del presidente Tarabotto.

"Da qui vorrei partire - spiega Bisio - ringraziando la società per la stima tecnica che ha dimostrato nei miei confronti. Le leve 2007 e 2008 hanno vissuto un percorso di crescita costante, non solo sotto l'aspetto tecnico, ma anche mentale.

Un pizzico di rammarico resta per la finale persa con il Ligorna, ma un trofeo in più o in meno in bacheca ha assolutamente un valore relativo rispetto a quello che dev'essere il percorso formativo di un giocatore.

A livello psicologico questi ragazzi devono essere costantemente stimolati sul piano dell'atteggiamento, della disciplina, della rinuncia all'alibi pretestuoso.

Ringrazio ancora Loreto Lo Bosco per le belle parole che ha saputo rivolgere ai nostri ragazzi: chi vorrà provare ad avere un futuro nel calcio inevitabilmente dovrà confrontarsi con uno stile di vita consono sia all'interno che all'esterno del rettangolo verde.

Chi rimarrà dovrà confrontarsi con regole precise, in un contesto dove la meritocrazia e il giusto livello di competitività interna possa premiare chi meglio affronta il lavoro settimanale.

Giocare nel Vado dev'essere di per sè uno stimolo per il blasone del club, l'importanza delle strutture e il livello organizzativo dell'intero vivaio.

Affrontare tante squadre organizzate all'interno del girone A non sarà semplice, ma dovrà rappresentare un ulteriore stimolo per affrontare con il giusto atteggiamento la nostra quotidianità".