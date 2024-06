Calciomercato. Andrea Bacigalupo resta al Ligorna, l'ex Vado e Savona confermato in biancazzurro

L'annuncio:

La Società SCD Ligorna 1922 è lieta di comunicare che Andrea Bacigalupo sarà un giocatore biancazzurro anche nella stagione sportiva 2024/25. Il centrocampista sarà uno dei perni della linea mediana ligornina per la quarta stagione consecutiva. Nato nel 1997 e cresciuto nella Sampdoria, Bacigalupo ha cominciato la sua carriera tra i grandi nel 2016 al Viareggio, facendo subito il salto in Serie D. In seguito, è tornato in Liguria giocando prima per la Lavagnese e poi per il Savona, guadagnando importanti presenze e minuti in campo. Successivamente esperienza in Serie D al di fuori della Liguria, questa volta con il Chieti. In seguito, si è unito al Vado per poi passare al Ligorna, di cui è diventato uno dei leader e con cui è pronto a disputare la sua quarta stagione consecutiva con un bagaglio di esperienza sempre più importante in Serie D. Queste le parole di Andrea Bacigalupo, centrocampista biancazzurro: «Sono molto felice di rinnovare per il quarto anno in questa bellissima realtà. La mia priorità era quella di rimanere nella famiglia Ligorna e dare continuità ai buoni risultati degli anni passati. Ringrazio la società per la fiducia. Non vedo l’ora di iniziare con la speranza di ottenere sempre risultati migliori e raggiungere gli obiettivi che la società si è prefissata».

La società augura ad Andrea un campionato ricco di soddisfazioni sia di squadra sia personali, per un’altra stagione da ricordare in maglia biancazzurra