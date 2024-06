Calcio. L'Imperia ha scelto, Buttu non confermato per la prossima stagione

Pietro Buttu l'allenatore che ha riportato l'Imperia in serie D non siederà più sulla panchina dei nerazzurri. La conferma alle voci che da ieri sera è arrivata dallo stesso tecnico ingauno, al quale la decisione è stata comunicata nel pomeriggio di venerdì.

Buttu, comprensibilmente stupito e amareggiato, visti gli indizi social postati dal direttore generale in pectore Matthew Scuffi non più tardi di domenica scorsa, preferisce, per il momento, non rilasciare dichiarazioni.

Evidentemente, la nuova direzione tecnica formata da Scuffi, Alessandro De Rose e Gianluca Greco alla quale la società di piazza D'Armi intende affidare in mercato ha preferito percorrere altre strade.