Calcio, Celle Varazze. Il 2 luglio partono gli Open Day. Il dg Villa: "Fondamentale creare un senso di appartenenza"

Tante conferme e qualche novità, fondamentali per migliorare sia la scuola calcio che il settore giovanile del Celle Varazze.

Tra le novità come già precedentemente anticipato ci sarà David Balleri come responsabile del settore giovanile coadiuvato da Gabriele Tanca.

"Sono stati responsabilizzati ulteriormente i mister già presenti in società - spiega il dg Stefania Villa - e che dovranno impartite a tutti i ragazzi quell'attaccamento necessario verso i colori biancoblu.

Con la prima squadra di mister Valmati che vorrà disputare un campionato da protagonista in Eccellenza, si sta lavorando per permettere ai nostri giovani un futuro calcistico anche in categorie superiori.

La società ha deciso di investire oltre che per la prima squadra anche per il settore giovanile proprio per permettere ai nostri ragazzi di prepararsi al meglio e di creare un "serbatoio interno" .

Stesso discorso per la scuola calcio con Andrea Mirtillo responsabile dell' attività di base.

Siamo molto orgogliosi che ragazzi e famiglie abbiano già aderito a quest' ambizioso percorso e siamo rimasti molto sorpresi dai numerosi attestati di interesse di addetti ai lavori e famiglie dopo qualche cambiamento.

Purtroppo per questione di "spazi campo" non potremo creare alcune doppie leva. Dove ci sarà l'opportunità lo faremo.

Vogliamo sempre più creare tra i ragazzi un senso di appartenenza.

Invitiamo quindi tutti i bambini a partecipare dal 2 Luglio agli Open Day della scuola calcio organizzati presso il centro sportivo ai Piani d'Invrea in via Agave 2, Varazze.