Calciomercato, Albissole. I gol e la tecnica di Schiano per i ceramisti

Il nome di Fabrizio Schiano per i fan più accaniti del girone B di Prima Categoria non è sicuramente nuovo.

L'attaccante genovese, capace di svariare sull'intero fronte offensivo ha spesso punito le squadre savonesi nell'arco delle ultime stagioni.

Ora però è arrivato il momento del salto in Promozione: l'Albissole ha infatti annunciato l'arrivo in prestito dal Multedo Levante per un innesto che si preannuncia perfetto per il gioco di mister Sarpero.

"Continuano le operazioni di mercato in entrata delle Albissole.

In arrivo il forte jolly offensivo del 2000, Fabrizio Schiano 45 goal nelle ultime 5 stagioni al Multedo, che si ringrazia per l’esito dell’operazione di prestito gratuito di un anno".