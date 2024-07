Calciomercato. Vado e Cairese in pressing su Venneri

C'è chi è abituato a mordere le caviglie agli attaccanti avversari sul rettangolo verde, ma a dover subire la pressione dei direttori sportivi durante l'estate.

Capita sempre così a tutti i difensori reduci da una stagione d'alto profilo, ancor di più per Andrea Venneri che, a conti fatti, è riuscito probabilmente a disputare con la maglia dell'Albenga la miglior stagione della sua carriera.

Attenzione in difesa, gol (addirittura otto in stagione )e anche la scoperta, per chi ha assistito alle partite all'Annibale Riva, di una certa duttilità tattica: il centrale si è infatti ben disimpegnato anche in fase di pura impostazione, trasformandosi spesso in un centrocampista aggiunto.

Prestazioni che non sono passate inosservate soprattutto ai "vicini di casa" Vado e Cairese. I rossoblu stanno spingendo forte per riavere il difensore di Crotone al Chittolina, ma anche i valbormidesi sembrano aver portato avanti la loro proposta.

Resta da vedere se il giocatore rinnoverà o meno con l'Albenga, con gli annunci della società ingauna sul comparto tecnico ancora limitati al tecnico Mariotti.