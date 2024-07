Il comunicato:

L'A.S.D. Pietra Ligure 1956, in vista della stagione sportiva 2024-2025, comunica di aver perfezionato l'accordo per le prestazioni sportive dei giocatori Giuseppe Giraudo (difensore classe 2006, proveniente dal Genoa CFC), Alessandro Lingua (difensore classe 2006, ex Legino) e Samuele Sardo (difensore classe 2005, ex Ceriale).

A Giuseppe, Alessandro e Samuele un caloroso benvenuto in biancoceleste e l'augurio di un futuro ricco di soddisfazioni.