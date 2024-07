Calcio, Vado. La lettera aperta di Luca Tarabotto: "Società come la nostra ne esistono poche"

E' una lettera aperta che somiglia molto a uno sfogo quella che ha voluto pubblicare Luca Tarabotto, direttore generale e vicepresidente del Vado.

Il dirigente rossoblu ha voluto al contempo togliersi qualche sassolino dalle scarpe, rivolgendo o non rivolgendo (a seconda dei casi) i propri ringraziamenti a chi di dovere.

"Volevo fare un ringraziamento particolare a tutti coloro che mi hanno risposto "Devo pensare" .

A tutti coloro che sono entrati dentro un cono dove non si vedeva la luce.

A tutti coloro che non sono stati in grado di confrontarsi.

A tutti coloro che credono ancora nelle favole.

Ringrazio di cuore veramente tutti, tutte le persone che mi hanno permesso di capire che non è tutto oro quel che luccica.

Ora dopo un momento non facile ho la serenità di augurare a tutti una stagione ricca di soddisfazioni.

È stata veramente un estate ricca di sorprese e di colpi di scena.

Veramente un grazie a Tutti!

Sempre più orgoglioso di fare parte ed essere rappresentante di una Società di Uomini veri ed accompagnato anche da persone come Eretta, Bossolino, Emiliano ed Elena, Sabrina Traina, D'Angelo e Daniele.

Non finirò mai di ringraziare il Presidente, Il Dottor Costa e tutte le persone vicino a loro che mi hanno dato la possibilità di continuare a sentirmi Uomo nel mio lavoro.

Senza di loro tutto questo sarebbe stato impossibile!

Ringrazio in modo particolare sia D Angelo ed il mio nuovo collaboratore Mancuso per tutto il buon lavoro che stiamo facendo perchè noi siamo il Vado F.C!

In modo più particolare ringrazio giocatori come Codutti, Spanu e Cenci per l'esperienza che abbiamo vissuto insieme.

Sono tra i primi che ricorderò nei miei pensieri.

Aggiungo inoltre un doveroso grazie ai giocatori classe 2006 e soprattutto ai 2007 che credono fortemente al nostro progetto Vado-

A tutti dico: Società come la nostra ne esistono poche!

Ricordatevelo Sempre!

Infine dico iniziamo oggi il lavoro di campo con i nostri giovani che hanno dimostrato di voler iniziare un percorso importante nell'ambito prima squadra!

Questo dimostra una forte personalità e convinzione al contrario di chi pensa solo a fare campo e subito!

Delusione.

Un grazie veramente a Tutti.

Ed non finirò mai di ringraziare mio padr, mia madre, mia moglie, e soprattutto mia Figlia.

Luca Tarabotto".