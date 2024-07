Dalla Seconda alla Prima categoria: l’Imperiese non si ferma

L’Imperiese, dopo aver conquistato la promozione dalla Seconda categoria, è pronta a vivere una nuova avventura in Prima. La squadra di Andrea Sandri sta lavorando intensamente per affrontare un campionato decisamente più competitivo

Mister Sandri dichiara: "Abbiamo riconfermato buona parte della rosa dell'anno scorso, e di questo ne sono contento”. Un segnale la conferma della squadra che dimostra la fiducia nella rosa che ci ha portati al successo nella scorsa stagione. "Tuttavia ci saranno delle novità, stiamo anche facendo casting e provini a qualche nuovo elemento che abbia voglia di rimettersi in gioco con noi”.

L'allenatore ha chiari gli obiettivi della nuova stagione: "Abbiamo le idee piuttosto chiare e puntiamo ad allestire una squadra che segua il filo logico di quanto fatto al primo anno di vita. Giocheremo per vincere tutte le partite. Quante ne vinceremo non lo so, ma daremo il massimo. Consapevoli delle sfide che ci attendono, non bisogna farsi illusioni sulla difficoltà del campionato, sappiamo che il campionato è decisamente più impegnativo e le avversarie molto agguerrite. Però ci faremo trovare pronti”.

L'inizio della preparazione è fissato subito dopo Ferragosto, un momento cruciale per costruire la condizione fisica e tattica della squadra: "Inizieremo la preparazione subito dopo Ferragosto per affrontare il primo weekend di settembre già la prima partita di Coppa Liguria, che per noi sarà un semplice rodaggio. Il campionato inizierà poi a fine settembre”.

"Ancora non ci sono i gironi ma ci siamo fatti un'idea delle avversarie. Non vediamo l'ora di incominciare”, conclude Andrea Sandri.