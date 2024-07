Torneo "Crunn-a De Nöcce" di Stella: trionfo per Agenzia Cinque Stelle contro Camping Dolce Vita

La lunga estate dei tornei estivi di calcio a sette ha vissuto un'altra entusiasmante settimana grazie al tradizionale "Crunn-a De Nöcce" andato in scena sul campo in sintetico di Stella San Bernando intitolato all'indimenticato Silvio Perazzo.

Un'edizione anche quest'anno di grande successo, con partite tiratissime e una notevole presenza di pubblico a seguire l'intero torneo.

Successo finale per il team Agenzia Cinque Stelle, che nella finalissima di ieri sera, ha superato per 4-3 Camping Dolce Vita. Per Agenzia Cinque Stelle hanno segnato 2 gol Cambiganu, Cerruti e Bolla, per Camping Tumillo, Piccone e Rebagliati.

A podio anche il team Cheli, vittorioso 8 a 5 contro Pet Star grazie alle 4 reti segnate da Matteo Vallerga, Loi, Rebagliati, Carta e Da Costa. Per Pet Star 2 gol di Lops, Bollini, Attimonelli, Giacchino.

Tanti i premi individuali, tra cui il titolo di capocannoniere ex aequo con 12 gol agli attaccanti Francesco Dandolo (Agenzia Cinque Stelle) e Gabriele Giacchino (Pet Star).

Miglior difensore Enrico Doragrossa (Camping Dolce Vita), premio fair play per Matteo Montagnese (Pizzeria La Colomba) miglior portiere Andrea Castellini (Agenzia Cinque Stelle), miglior giovane Francesco Ferraro (Pizzeria La Colomba), il premio del giocatore più "anziano" è andato a Carlo Masio (Cycnus), come rivelazione del torneo è stato scelto Davide Carta (Cheli), migliore capitano, testa di serie Matteo Vallerga (Cheli).

Il gol più bello invece è stato realizzato da Stefano Novello (Cheli), mentre il titolo di miglior giocatore del torneo è andato a Matteo Bolla (Agenzia Cinque Stelle). Miglior allenatore Gabrio Tavernelli (Agenzia Cinque Stelle).

La rosa dei campioni dell'Agenzia Cinque Stelle: Andrea Castellini, Daniele Vallerga, Andrea Bozano, Matteo Bolla, Dario Cerruti, Francesco Dandolo, Luciano Parodi, Gabriele Risso, Pietro Caviglia, Shary Cambiganu.