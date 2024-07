Una domenica con le “vecchie signore della strada”, è tutto pronto per la settima edizione del Raduno Auto d’Epoca “Valsecca Tour”

L’appuntamento è per domenica 28 luglio. Alle 9 del mattino, in località Castagna, presso la sede della Croce Bianca si terrà la settima edizione del Raduno Auto d’Epoca “Valsecca Tour” con il patrocinio del Comune di Serra Riccò e in collaborazione con il club Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori di Villanova d’Albenga. Un evento che ogni anno richiama moltissimi appassionati provenienti non solo dalla Liguria, ma anche dal Piemonte. Auto d’epoca che come sempre sapranno regalare emozioni per un raduno storico e molto atteso da chi ancora ama sfilare per le strade con le vecchie signore ben tirate a lucido. Il limite massimo per partecipare al raduno è di 90 vetture. Il programma della giornata è molto ricco. Si comincia alle 9 del mattino con l’inizio delle iscrizioni presso la sede della Croce Bianca con colazione e focaccia per ogni equipaggio. Alle 10.45 le foto ufficiali con le autorità locali. Alle 11,15 la partenza del tour per un giro panoramico che toccherà Castagna, Pedemonte, Marego, San Quirico-PonteX, Prelo, San Cipriano, Serra e ancora Pedemonte. Alle 12 è previsto l’aperitivo a Serra e rientro delle auto dal giro panoramico a Pedemonte (Tavola Bronzea). Il pranzo per gli equipaggi è libero in uno dei ristoranti convenzionati del territorio.