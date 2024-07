Pallanuoto. Bruni e Nicosia fratelli d'Italia, il 7bello parte col piede giusto: Stati Uniti battuti 12-8

Vince e convince Il 7bello all'esordio alle Olimpiadi di Parigi. La sfida con gli Stati Uniti era un match da non sottovalutare, missione perfettamente compiuta dai ragazzi del ct Campagna capaci di piegare gli avversari con un autorevole 12-8. Tra i protagonisti dell'incontro anche il centroboa della Rari Nantes Savona Lorenzo Bruni: suo il primo gol italiano, quello del pareggio dopo il vantaggio statunitense. Sul tabellino il "Panda" è però finito anche per un espulsione con sostituzione maturata nel terzo tempo dopo un contatto sanzionato forse troppo severamente dalla direzione arbitrale: da capire ora l'entità della sanzione conseguente al cartellino rosso. Nel finale di gara in vasca anche l'altro alfiere della Rari, il portiere Gianmarco Nicosia.

LA PARTITA

A sbloccare la contesa è la compagine statunitense: Daube sfrutta subito la superiorità numerica e firma il vantaggio. L'Italia non accusa il colpo, anzi, il pareggio arriva immediatamente con una beduina sontuosa di Bruni. Del Lungo conserva la parità, il sorpasso è quindi italiano con un rigore trasformato da Fondelli che sfrutta l'espulsione del portiere avversario e piazza il 2-1. La squadra di Campagna prende le misure, Gianazza piazza il tris con un gran gol dopodiché arriva anche il poker: una leggerezza del team a stelle e strisce mette il 7bello nelle condizioni di andare nuovamente a rete. Bowen accorcia le distanze, termina così 4-2 una prima frazione decisamente positiva per gli azzurri.

Nel secondo tempo partono meglio gli Usa che, dopo una traversa, si riportano a -1 con un diagonale perfetto di Irving che buca Del Lungo. La sfida è spigolosa, l'equilibrio permane: se da una parte l'ex Rari Nantes Vavic riesce a deviare sulla traversa un pallone di Renzuto destinato al fondo della rete, dall'altra gli Usa faticano a sfruttare le superiorità numeriche. A 10 secondi dall'intervallo lungo Di Somma riporta sul +2 il 7bello.

Il gioco riprende con l'Italia subito in avanti e praticamente subito in gol: una bordata da lontano di Iocchi Gratta sorprende l'estremo difensore statunitense, è la rete del 6-3. Gli Usa non demordono, Bowen riporta sotto di due i suoi. Un fulmine di Presciutti, ancora da lontano, fa esultare nuovamente Del Lungo e compagni e riallontana la pressione americana. A 2.53 dalla fine della frazione termina la partita di Bruni: il direttore di gara giudica volontario un colpo di troppo del centroboa ad un avversario (i dubbi all'interpretazione non mancano) e decreta l'espulsione con sostituzione. Il provvedimento non scompone gli azzurri che allungano in poco tempo fino al 9-4 che sa di ipoteca sul match.

L'ultimo tempo registra l'errore goffo di Hooper che si fa scivolare il pallone di mano durante la battuta a rete di un rigore, un incidente di percorso che precede il 10-4 messo a segno da Gianazza. Daube firma il quinto gol americano (il primo in parità numerica), Di Fulvio l'undicesimo italiano. Daube si fa notare ancora con la rete dell'11-6, a seguire anche Echenique entra nel tabellino dei marcatori. Irving su rigore batte Del Lungo che, a 1.30 dalla fine, complice un problema fisico lascia spazio tra i pali a Nicosia. Il portiere della Rari viene colpito a freddo da Hooper, è l'ultima emozione di una gara vinta meritamente 12-8 dall'Italia.

I ragazzi del Ct Campagna torneranno in vasca martedì 30 agosto (alle 12.05) contro la Croazia nel remake della finale degli ultimi mondiali, vinti dalla selezione croata.

IL TABELLINO

Italia-USA 12-8

Italia: Del Lungo, Di Fulvio 2, Velotto 1, Gianazza 2, Fondelli 1 (rig.), Condemi, Renzuto Iodice, Echenique 1, Presciutti 1, Bruni 1, Di Somma 1, Iocchi Gratta 2, Nicosia. All. Campagna

USA: Weinberg, Hooper 1, Vavic, Obert, Daube 3, Cupido, Hallock, Woodhead, Bowen 2, Dodd C. W., Dodd R., Irving 2 (1 rig.), Holland. All. Udovicic

Arbitri: Kovacs-Csatlos (HUN) e Putnikovic (SRB)

Note: parziali: 4-2, 1-1, 4-1, 3-4. Espulso per gioco aggressivo Bruni (I) a 5'07" del terzo tempo. Superiorità numeriche: Italia 2/4 + un rigore e Stati Uniti 5/12 + 2 rigori. Hooper (U) fallisce un rigore (pallone scivolato) a 1'07" del quarto tempo.