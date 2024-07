Calcio. Oggi il Consiglio della LND, atteso il via libera per le iscrizioni in Serie D

Il 30 di luglio è arrivato e finalmente il prossimo campionato di Serie D prenderà forma.

E' attesa infatti la ratifica di tutte le iscrizioni, dopo il primo parere della CovisoD e le eventuali integrazioni richieste in seconda battuta. Successivamente sarà la volta dell'istituzione dei gironi, per i quali c'è particolare attesa, soprattutto per comprendere quali saranno le avversarie delle formazioni liguri e piemontesi.

Tutto ok per Cairese e Vado, ma anche l'Albenga si attende il definitivo via libera dopo le rassicurazioni ricevute durante la scorsa settimana. E' chiaro che dalle parti del Riva si attende però l'ufficialità per dare così il via ai tesseramenti di fatto già conclusi e il semaforo verde alla preparazione precampionato per la squadra di mister Mariotti.