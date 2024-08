Calcio, Legino. Tanti auguri al presidente Carella. Il messaggio del club: "Grazie a lui siamo visti come un club di alto livello"

La nota societaria:

"Oggi tutta la famiglia Legino porta i più calorosi auguri al nostro presidente Pietro Carella.

Come ogni anno non basta un semplice Augurio di buon compleanno, il nostro presidente non è infatti, solo una forza riconosciuta all'interno della nostra famiglia LEZE, bensì di caratura interregionale, lui è il primo tifoso e primo sostenitore di tutte le gare e tutti i successi, dalla prima squadra alle giovanili. Grazie a lui oggi Legino è visto come un sodalizio a livello regionale e non solo, di alto livello. Da lui parte la filosofia dei Giovani come nuova linfa, per un futuro calcistico migliore, come ogni anno infatti i successi umani vengono prima dei trofei e dei titoli, proprio sotto la sua presidenza molti dei nostri ragazzi hanno spiccato il salto verso palcoscenici più alti, il primo tra tutti Stephan El Shaarawy, e grazie ai valori trasmessi dal nostro presidente a questa grande famiglia nel cuore di ogniuno di noi, c'è e ci sarà sempre un po' di verdeblù. Grazie a te ogniuno di noi vede il Ruffinengo come una casa e un posto che sempre casa sarà. Grazie "Pres", soprattutto grazie al tuo, che è diventato il Nostro modo di vedere Legino oggi LEZE è da tutti vista come una famiglia, la più bella che c'è... Auguri presidente".