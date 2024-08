Vela. Il Sanbàrt si colora di argento, Edoardo Bastini e Samuele Bardelli sono vicecampioni del mondo junior

Si è concluso il Campionato Mondiale RS Feva, tenutosi nelle suggestive acque di Bruinisse (NED), che ha visto la partecipazione di 173 equipaggi in rappresentanza di 18 Nazioni e la presenza di 2000 persone tra atleti, allenatori, famiglie e staff. Il ciclo di regate è iniziato con due giorni di qualificazioni, ai quali hanno fatto seguito tre giorni di finali, in cui gli atleti, divisi in tre flotte, si sono sfidati in condizioni meteo piuttosto difficili, con venti leggeri ed estremamente variabili nella loro direzione. Risultati più che positivi per il team Sanbàrt, al quarto anno di attività nella classe RS Feva, con due equipaggi qualificatisi nella flotta Gold e due in quella Silver.

La classifica finale ha visto Edoardo Bastini e Samuele Bardelli, già campioni Europei Junior durante lo scorso mese giugno in Lituania, sfiorare il titolo iridato e terminare la gara con una meritata medaglia d’argento tra gli equipaggi junior, risultato che conferma la crescita che ha caratterizzato la stagione in corso e le belle prospettive per il futuro. Buona la prestazione anche dei “fratelli maggiori” Federico Bastini e Carlotta Traverso che, dopo l’ottimo bronzo ottenuto agli Europei del mese scorso, chiula regata con un 7° posto “dolceamaro” tra gli equipaggi misti, dopo una condotta di gara senz’altro regolare, ma priva di quel paio di acuti che avrebbero permesso a Federico e Carlotta di avvicinare il podio iridato di categoria.

Soddisfazioni e buone speranze anche per il neonato equipaggio formato da Lorenzo Noceti e Bianca Sofia Palermo, che hanno saputo ben destreggiarsi nella flotta junior, ottenendo l’ottavo posto tra gli equipaggi Under 14.

Ventiseiesimo posto tra i misti per Viola Pagotto e Davide Albanesi che, dopo un’inizio di gara in salita, hanno dimostrato tenacia nell’affrontare regate in condizioni meteo marine certamente non favorevoli per il loro equipaggio.

“Quello degli RS Feva è il mondiale più bello del mondo! È il …campione del mondo dei campionati mondiali!” afferma Luigi Rognoni, coach della squadra sportiva e della scuola vela del Sanbàrt, che aggiunge: “Mi porto a casa un sacco di felicità, ma anche un po’ di amarezza, perché questa volta siamo arrivati davvero a un soffio da una bella cosa. In ogni caso sono felice perché i ragazzi sono bravi e hanno nuovamente dimostrato di essere un gruppo veramente coeso: si divertono, non si arrabbiano quando qualcosa non va come vorrebbero e fanno amicizia con gli altri. Il punto focale di tutto sono sempre i ragazzi, facciamo queste cose per loro e se consideriamo come hanno reagito e quanto hanno imparato, abbiamo certamente preso una bella medaglia d’oro!”

Prossimo appuntamento per gli atleti della squadra RSFeva del Sanbàrt sono i Campionati Italiani Doppi, che si disputeranno a Pescara dal 5 al 8 settembre 2024.