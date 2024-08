Parigi 2024, Nuoto Artistico. L'Italia parte col quinto posto dopo la routine tecnica. Il CT Patrizia Giallombardo: "Ragazze grandiose"

Si è dovuta attendere la tarda serata di ieri per avere il riscontro definitivo sulla graduatoria della routine tecnica dell'Italia, all'esordio nel programma del nuoto artistico alle Olimpiadi di Parigi.

Il gruppo composto da Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino, ha disputato una grande prova, portando a casa 277.8304 punti, composti da 182.3804 per gli elementi e 95.4500 per l’impressione (47.1000 il livello di difficoltà).

Un risultato che inizialmente aveva regalato addirittura un terzo posto, prima dell'accoglimento del ricorso presentato da Giappone e Stati Uniti, rispettivamente terzi e quarti al termine dell'esordio.

“Siamo molto soddisfatte - ha commentato il direttore tecnico Patrizia Giallombardo – Hanno nuotato bene e sono state grandiose. Negli ultimi giorni degli allenamenti a Roma c’era qualche defaillance perché a parte Linda ed Enrica, che hanno già partecipato alle Olimpiadi, le altre sono tutte giovani. Ci hanno sorpreso, come al solito, dimostrando che al momento giusto sanno tirare fuori la grinta necessaria. Gara magistrale. Siamo partite pensando di avere un DD molto più elevato delle altre e, invece, ci siamo trovate ad essere nella media. Questo ci ha sorpreso ma comunque abbiamo caratteristiche su cui abbiamo puntato, come la tecnica, la velocità e le altezze che direi dovrebbero pagarci. Rispetto alla qualifica olimpica, dove strategicamente siamo andate un po’ soft cercando di arrivare in fondo lucide, qui abbiamo azzardato ma sempre con il controllo dei nostri limiti”. Emozione unica: “Da quando siamo partite da Roma abbiamo sempre il magone – confessa Patrizia Giallombardo – Le ragazze ci trasmettono sempre questi segnali e ci fanno vivere tante emozioni anche durante gli allenamenti. Tutto questo è bellissimo”.

Stasera alle 19:30 la routine libera. Il team azzurro sarà il quarto a esibirsi, dopo Francia, Egitto e Australia.

La classifica del team tecnico

1. Cina 313.5538

2. Spagna 287.1475

3. Italia 277.8304

4. Francia 277.7925

5. Canada 262.4808

6. Giappone 253.6617

7. Stati Uniti 249.0067

8. Messico 243.4491

9. Egitto 242.7651

10. Australia 235.9071