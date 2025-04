Nuoto, Campionato Italiano Indoor Giovanile. Trionfi e sfortuna per l'Idea Sport di Albenga, titolo italiano per Virgilia Uccelli

Grandi emozioni al Campionato Italiano Indoor Giovanile con Virginia Uccelli e Martina Moirano, che si è svolto dal 11 al 12 Aprile a Riccione.

Nella gara dei 3.000 metri femminili un trionfo storico e un episodio sfortunato che ha lasciato l’amaro in bocca.

Virginia conquista il titolo italiano della categoria Ragazze con una prova straordinaria, chiude con il suo nuovo record personale 35’58. La giovane atleta ha dimostrato grande maturità, confermando tutto il suo potenziale.

Martina, purtroppo, durante la gara ha perso la cuffia ed è stata costretta ad abbandonare. Un vero peccato, perché era in corsa per la medaglia di bronzo, dimostrando anche lei grande valore.

Le due atlete sono allenate da Davide Dreossi e fanno parte del team IdeaSport Albenga, società affiliata alla Superba Nuoto.