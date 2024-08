Italvolley d'Oro, Albisola esulta per Ilaria Spirito: "Giornata storica, aspettiamo il suo rientro per festeggiarla"

Ilaria Spirito è campionessa olimpica. La pallavolista albisolese si è aggiudicata l'oro alle Olimpiadi di Parigi vincendo in finale 3-0 contro gli Usa.

Il libero del Chieri '76 scelta come riserva dal Ct Julio Velasco, ha esordito ai Giochi Olimpici nel match vinto contro la Turchia.

Ora una comunità intera, il suo paese Natale, Albisola Superiore, la aspetta a braccia aperte per festeggiarla.

"La soddisfazione era già grande ad avere una concittadina che ha raggiunto un obiettivo cosi importante ma oggi l'entusiasmo è ancora di più alle stelle - dice il sindaco Maurizio Garbarini - questa ragazza ci ha sempre dato grandi soddisfazioni e per arrivare alle Olimpiadi ha rafforzato le sue capacità, non si può che essere entusiasti".

E' tutto pronto per una cerimonia in Comune per renderle omaggio.

"Aspettiamo il suo rientro. Avevamo programmato già un incontro per dargli un riconoscimento, un premio che è ancora più importante visto l'oro - prosegue il primo cittadino albisolese - È una giornata storica per Albisola ma noi abbiamo anche un'altra albisolese che ha partecipato alle Olimpiadi, Francesca Zunino nel sincro (atleta della Rari Nantes. ndr), il territorio albisolese continua quindi a macinare talenti di grande calibro".

"Questo grande successo mondiale fa onore a tutta questa comunità. Siamo alle stelle, un albisolese di questo calibro ce la invidiamo tutti" conclude Garbarini.

"E con la storica vittoria della medaglia d’oro della squadra nazionale femminile di pallavolo alle Olimpiadi di Parigi, arriva un altro risultato inedito che riguarda da vicino la nostra città! Ilaria Spirito, non solo prima giocatrice albisolese ad andare alle Olimpiadi ma prima concittadina a vincere una medaglia d’oro alla massima competizione sportiva - il commento del vicesindaco e assessore allo sport Luca Ottonello - Una soddisfazione incredibile non solo per lei e la sua famiglia ma un orgoglio per tutta la comunità di Albisola Superiore! Ti aspettiamo a casa Ilaria per farti sentire tutto affetto e il tifo provato per voi, per te".