Calcio. Valmati e Sarpero a caccia delle giuste alchimie, Celle Varazze - Albissole termina 1-1

Celle Varazze - Albissole non ha fatto mancare spunti interessanti al termine dei novanta minuti disputati all'Olmo Ferro.

Due neopromosse, ma che possono percorrere la strada verso i rispettivi obiettivi con fiducia, se sapranno riuscire a portare all'interno del rettangolo verde tutto il proprio potenziale.

I ragazzi di Sarpero giocata dopo giocata hanno saputo togliersi di dosso qualche timore reverenziale, riuscendo a far intravedere alcune trame di gioco che hanno fatto la fortuna dei ceramisti nella passata stagione in Prima Categoria.

Il Celle Varazze invece ha lasciato sul campo la percezione di avere tutti i mezzi per puntare a un campionato d'alto rango, seppur inevitabilmente il 4-3-3 di mister Valmati è risultato nell'interpretazione piatto e scolastico, come spesso accade per le squadre quasi del tutto rivoluzionate durante i mesi estivi.

Il gol di Righetti ha rappresentato una piccola perla per la qualità espressa nella ricerca della porta, meno bene invece il livello di attenzione difensiva sul piazzato che ha permesso a un bomber di razza come Diana di saltare indisturbato e infilare imparabilmente Mitu.

Nella ripresa da segnalare il tiro di Damonte respinto da Turone la conclusione alta di Saracco. Albissole pericolosa invece con Polito (tiro fuori di poco) e con il giovane D'Aliesio, fermato dopo un bel movimento dall'ottima respinta di Tredici.

Celle Varazze: Mitu, Galatolo, Guida, Schirru, Padovan, Panepinto, Calcagno, Preti, Righetti, Ventre, Battaglia.

A disposizione: Tredici, Gallo, Damonte, Canovi, Saracco, Gnecchi, Bonanni, Monte, Romanelli, Anselmo.

Allenatore: Valmati

Albissole: Turone, Guarco, Minuto, Favorito, Curci, Ghigliazza, Cancellara, Rebagliati, Mancini, Cuka, Diana.

A disposizione: Iadanza, Longagna, Chiarlone, Scarfi, Diana, Rolandi, D'Aliesio, Zunino, Pasquino.

Allenatore: Sarpero