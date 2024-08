Volley. Iscrizioni aperte per la Coppa Liguria. Si parte nel fine settimana del 21-22 settembre

Sono state aperte dal Comitato Regionale della Fipav le iscrizioni per l'edizione 2024-25.

La prima fase, sia per il tabellone maschile che quello femminile inizierà tra il 21 e il 22 settembre per chiudersi nel week end del 12-13 ottobre.

La prima fase, in base alle iscrizioni pervenute, sarà disputata nel periodo indicato prevedibilmente con la formula a “concentramento”, con tre set obbligatori ai 25 punti (comunque ai vantaggi) e con il terzo set che prevede il cambio di campo al raggiungimento del 13° punto.

Sarà assegnato un punto per ogni set vinto. In base alle società iscritte e al numero dei gironi si deciderà quante squadre accederanno e che modalità adottare per la seconda fase 5.2.4 Fase successiva – Semifinali e Finale Da stabilire in base al numero delle squadre aventi diritto. Comunicazioni inerenti lo svolgimento, le modalità, la sede e la data della manifestazione saranno emanate dal Comitato Regionale successivamente.