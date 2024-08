Calciomercato. Nuova ala argentina per la Cairese, è il 2004 Tomas Garcia

La nota gialloblu

L'A.S.D. Cairese 1919 è lieta di comunicare di essersi aggiudicata le prestazioni sportive dell'attaccante esterno, classe 2004, Tomas Garcia.

Nato in Argentina, ha indossato la casacca delle giovanili del Racing Club e Atletico Barracas.

Sbarca in Italia nella stagione 2023/2024, vestendo la maglia del Gladiator in Serie D, per poi passare, nella sessione invernale di mercato, alla Ternana dove ha giocato nella formazione Primavera e si allenava in pianta stabile con la prima squadra.