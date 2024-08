È Claudio Checcucci, canoista di Luceto tesserato per l’Idroscalo Milano sia come atleta che come Tecnico, campione Italiano Master C K1 5000 2024, ad essere stato convocato dalla Federazione Italiana Canoa Kayak come Tecnico accompagnatore di Mirko Nicoli dell’ idroscalo Milano qualificatosi alle Para - Olimpiadi di Parigi che inizieranno tra pochi giorni.

Tanti complimenti ed in bocca al lupo per questa splendida esperienza Olimpica.