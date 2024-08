Calcio. In campo per ricordare mister Amendola, il memorial va al Millesimo

Ricordare ogni estate il volto pulito di Edy Amendola è stata fin dalla ripresa delel attività post covid uno degli obiettivi a cui ha puntato la dirigenza del Millesimo.

Ieri sera i giallorossi hanno ospitato sul sintetico di casa il Mallare, per ricordare il proprio allenatore scomparso nell'ottobre del 2019.

A spuntarla è stata proprio la squadra di Macchia per cinque reti a zero. A realizzare i gol sono stati Andrea Vittori, Delgato, Sata, Siri e Facello.