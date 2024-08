Calcio. Doppia cifra per la Carcarese, 10-0 alla Letimbro

Risultato largo, ieri sera, nel test del Candido Corrent a favore della Carcarese.

I biancorossi di Battistel hanno ospitato la Letimbro per l'allenamento congiunto infrasettimanale, in vista dell'esordio in Coppa Promozione contro il Bragno.

I padroni di casa hanno chiuso i 90 minuti in doppia cifra, bincendo 10-0.

Pokerissimo per Brignone nel tabellino dei marcatori, oltre alle reti di Kosiqi, De Matteis, Bertoni, Pirotto e a un'autorete.