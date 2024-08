Calcio. Il Quiliano & Valleggia piange la scomparsa di Ivano Musso

Quiliano e la Croce Rossa piangono la scomparsa di Ivano Musso.

Storico fondatore e milite della Croce quilianese è mancato all'età di 79 anni. Tecnico riparatore di elettrodomestici, per anni è stato dirigente del Quiliano calcio.

"Ho sempre provato a renderti orgoglioso e ad assomigliarti almeno un pochino. Sei stato il faro della mia esistenza. Noi tre andremo avanti nel tuo ricordo volendoci bene come ci hai chiesto. Abbraccia forte la mamma e aspettateci, un giorno torneremo ad essere insieme. Fai buon viaggio Papà" il ricordo del figlio Fabio insieme ai fratelli.

"Una persona straordinaria che ha fatto un grande lavoro per la comunità del nostro territorio, è una grande perdita. Una figura rilevante sia per la Croce Rossa che per lo sport quilianese" il cordoglio del sindaco di Quiliano Nicola Isetta e del vicesindaco Tiziana Bruzzone.

"Il Quiliano&Valleggia, con estremo dispiacere, si stringe al cordoglio di Fabio, Marco e di tutta la famiglia Musso, per la dolorosa scomparsa del caro papà Ivano" dicono dalla società calcistica quilianese.