Calcio. La Baia Alassio Auxilium impatta 1-1 con il Pontelungo

E' un vero tour de force quello a cui sarà sottoposto il Pontelungo nelle prossime ore.

Ieri sera i granata sono stati protagonisti dell'amichevole contro la Baia Alassio, terminata con il risultato finale di 1-1.

Le vespe sono andate a segno con F. Mehmetaj, mentre la firma ingauna è stata di Vannozzi.

Alle 18:30 per il team di Zanardini tornerà al Riva per l'amichevole benefica contro l'Albenga, poi lo sguardo sarà rivolto al fine settimana per il primo impegno ufficiale.