Vela, inizia la Louis Vuitton Cup! Riparte il sogno di Luna Rossa, l'alassino Pietro Sibello alla guida di Alinghi

Per tutti gli appassionati velisti, ma anche per gli sportivi a 360 gradi, prenderò il via oggi pomeriggio uno degli appuntamenti di maggior fascino dell'intero pianeta.

Alle 14:00 inizierà infatti la Louis Vuitton Cup, il torneo che deciderà chi andrà a sfidare in Coppa America il defender: Team New Zealand (fuori classifica in questa fase della manifestazione).

Ovviamente davanti al Porto Olimpico di Barcellona ci sarà anche la sagoma di Luna Rossa, pronta a riabbracciare le nuances grigie della prima campagna in Nuova Zelanda.

Dai monoscafi del golfo di Hauraki alle barche volanti sui foil, i giganteschi bracci che si immergono in acqua, è passata davvero un'epoca, ma lo charme che riesce ad emanare il trofeo più antico della storia sportiva è rimasto assolutamente intatto.

In tutta la Penisola si farà il tifo per l'imbarcazione italiana, ma in provincia di Savona non mancheranno i sostenitori per Alinghi, il cui team è allenato e coordinato dall'alassino Pietro Sibello.

Dopo l'avventura da randista e tattico con Luna Rossa, Pietro è stato infatti scelto da Alinghi per supervisionare il team elvetico, a caccia di nuovo della "vecchia brocca" dopo i fasti di inizio 2000.

A battezzare la Louis Vuitton Cup saranno proprio gli svizzeri, contro i francesi di Orient Express.

IL REGOLAMENTO

Le regate della Louis Vuitton Cup sono esclusivamente a Match Race e vince la barca che per prima taglia il traguardo. Ogni vittoria assegna un punto e la barca che arriva seconda non guadagna nulla. La Louis Vuitton Cup comprende tre fasi:

ROUND ROBIN – 2 Gironi Eliminatori: 29 agosto - 11 settembre

Ogni team incontra tutti gli avversari una volta per girone. Le regate sono esclusivamente a Match Race. Partecipano i cinque challenger (Luna Rossa Prada Pirelli, Ineos Britannia, NYYC American Magic, Alinghi Red Bull Racing e Orient Express Racing Team) più il Defender (Emirates Team New Zealand). Il risultato degli incontri con il Defender non sarà comunque conteggiato. Al termine dei Round Robin, il team più basso in classifica sarà eliminato. I restanti quattro accedono alle semifinali e il top team sceglierà il suo avversario.

– 2 Gironi Eliminatori: 29 agosto - 11 settembre Ogni team incontra tutti gli avversari una volta per girone. Le regate sono esclusivamente a Match Race. Partecipano i cinque challenger (Luna Rossa Prada Pirelli, Ineos Britannia, NYYC American Magic, Alinghi Red Bull Racing e Orient Express Racing Team) più il Defender (Emirates Team New Zealand). Il risultato degli incontri con il Defender non sarà comunque conteggiato. Al termine dei Round Robin, il team più basso in classifica sarà eliminato. I restanti quattro accedono alle semifinali e il top team sceglierà il suo avversario. SEMIFINALI : 14 - 23 settembre

I quattro challenger che hanno superato i Round Robin si affrontano in regate a Match Race. Vince il primo che raggiunge 5 punti.

: 14 - 23 settembre I quattro challenger che hanno superato i Round Robin si affrontano in regate a Match Race. Vince il primo che raggiunge 5 punti. FINALI: 26 settembre - 7 ottobre

I due challenger finalisti si affrontano nella Finale della Louis Vuitton Cup. Vince il primo che raggiunge 7 punti. Il vincitore avrà il diritto di sfidare il Defender Emirates Team New Zealand nel Louis Vuitton 37^ America’s Cup Match.

IL CALENDARIO

Giovedì 29 agosto

Orient Express vs Alinghi

Luna Rossa vs Team New Zealand

INEOS Britannia vs American Magic

Orient Express vs Luna Rossa

Venerdì 30 agosto

American Magic vs Alinghi

Team New Zealand vs INEOS Britannia

Luna Rossa vs American Magic

Team New Zealand vs Orient Express

Sabato 31 agosto

Alinghi vs INEOS Britannia

Orient Express vs American Magic

INEOS Britannia vs Luna Rossa

Alinghi vs Team New Zealand

Domenica 1° settembre

INEOS Britannia vs Orient Express

Alinghi vs Luna Rossa

American Magic vs Team New Zealand

Alinghi vs Orient Express

Martedì 3 settembre

Team New Zealand vs Luna Rossa

American Magic vs INEOS Britannia

Luna Rossa vs Orient Express

Alinghi vs American Magic

Mercoledì 4 settembre

INEOS Britannia vs Team New Zealand

American Magic vs Luna Rossa

INEOS Britannia vs Alinghi

Orient Express vs Team New Zealand

Sabato 7 settembre

Luna Rossa vs INEOS Britannia

American Magic vs Orient Express

Team New Zealand vs Alinghi

Domenica 8 settembre