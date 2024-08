Volley. L'Albisola Volley presenta il roster per il prossimo campionato di B2 femminile

Lo scorso 26 agosto è iniziata la preparazione della prima squadra femminile dell’Albisola Pallavolo. La squadra affronterà per il terzo anno di fila il campionato di Serie B2, dopo aver chiuso per due volte al 7^ posto. Quest’anno sarà un girone inedito, almeno in tempi recenti, visto che le formazioni liguri affronteranno quelle toscane (Qui l’elenco completo) .

Lo staff comprende coach Francesco Valle, il vice e match analyst Alberto Porchi, la team manager Daria Montobbio, il preparatore atletico Stefano Sciutto e il direigente accompagnatore Giancarlo Poggio. La rosa allestita dal direttore sportivo Roberto Buzio è così composta:

Pallegatrici

Michela Zunino (1992)

Anna Berruti (2006)

Centrali

Silvia Giordani (1994)

Martina Santamaria (2007)

Arianna Soldati (2006)

Schiacciatrici

Giorgia Botta (capitano, 2003)

Sara Allegri (2002)

Asia Di Latte (2006)

Margherita Scapacino (2000)

Petra Pagani (2006)

Opposto

Rebecca Lupi (2001)

Liberi

Greta Brunasso (2006)

Elisa Mukaj (2000)