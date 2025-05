Volley: la Nuova Lega Pallavolo Sanremo pronta al ritorno in campo anche nel prossimo weekend

La Nuova Lega Pallavolo Sanremo è pronta ad un altro weekend impegnativo, con tanti match delle varie categorie dei campionati Fipav. L'obiettivo è chiaramente quello di ripetersi dopo un grande fine settimana di sole vittorie, per arrivare a fine stagione con tanti risultati positivi ottenuti.

Si comincia forte questa sera alle 17.45 con la formazione Under 12 Fisiomed che vuole ripetersi dopo la vittoria dello scorso weekend, e lo proverà a fare in uno scontro giocato in casa al Mercato dei Fiori contro gli avversari della Stomp Mazzucchelli. Sabato scenderà in campo la PizzaExpress NLP, formazione iscritta al campionato di Seconda Divisione che giocherà anche in casa, sempre al Mercato dei fiori alle 17 contro le avversarie del Gelmi Carcare in uno scontro moto equilibrato che vede in campo due formazioni con quasi gli stessi punti in classifica.

Doppio impegno, invece, nella giornata di domenica, con la NLP che vedrà scendere in campo sia la sua formazione Under 13, sia il ritorno in campo della Serie D. Si parte alle ore 11 nella palestra di Villa Citera con la Nlp che sarà ospite delle avversarie della formazione Mazzucchelli.

Alle 18, invece, grande ritorno in campo della Controcorrente NLP che, dopo la salvezza ottenuta in Serie D ha davanti a sè altre due partite, andata e ritorno, utili per delineare definitivamente la classifica. L'andata contro la formazione Cus Genova si giocherà al Mercato dei Fiori e si preannuncia una gara tutt'altro che scontata con emozioni fino all'ultimo punto.