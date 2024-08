Calcio, Coppa Italia di Serie D. Fischietti piemontesi per Vado - Sanremese e Albenga - Imperia

Sono state varate le designazioni per le partite del Primo Turno di Coppa Italia di Serie D.

Albenga - Imperia sarà diretta da Framba di Torino, assistito da Marra (Torino) e Merlina (Chivasso).

Si resta in Piemonte anche per due terzi della terna di Vado - Sanremese: l'arbitro designato è Rinaldi (Novi Ligure), il primo assistente El Hamdaoui (Novi Ligure), il secondo Cucchiar (La Spezia).