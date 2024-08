Vela, la Giraglia "sigla" i 65 anni del Porto Maurizio Yacht Club

Sarà una regata d’altura a siglare i 65 anni del Porto Maurizio Yacht Club. Il prossimo 5 settembre, infatti, preceduta da una serata di musica e divertimento per gli equipaggi, alle ore 12 sarà dato il via alla Imperia-Giraglia-Imperia, 158 miglia dal golfo imperiese allo scoglio davanti a Capo Corso.

Un percorso, negli anni, divenuto classico e molto frequentato dai velisti soprattutto dopo la prima edizione sulla stessa rotta anni fa che, questa volta, invece, è destinata a barche grandi e meno grandi mentre i Mini 6.50 saranno impegnati sulla rotta Imperia-Giraglia-Isola Gorgona-Isola Gallinara-Imperia che, a discrezione del Comitato di Regata, potrà essere percorsa in senso inverso per circa 220 miglia in entrambi i casi.

Sono già 30 gli scafi che hanno perfezionato la propria iscrizione, un successo indiscutibile per una competizione velica, un genere di sfide che generalmente fa fatica ad accogliere concorrenti a doppia cifra soprattutto per quanto riguarda il mare imperiese.

Questa volta, invece, anche la “formula” scelta per i partecipanti ha contribuito a richiamare una flotta numerosa. Gli scafi concorrenti, infatti, sono divisi a seconda del loro equipaggio, se composto da due soli membri oppure se con il team al completo e ovviamente con classifiche separate.

Per tutti, invece, sarà la festa a base di musica, divertimento, allegria e prelibatezze gastronomiche che aprirà la regata la sera precedente, martedì 4 settembre, nell’area della sede del Porto Maurizio Yacht Club nella parte nuova dell’approdo portorino a San Lazzaro.