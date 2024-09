Calciomercato, Imperia: sulle tribune del "Riva" l'ex Nizza Alexy Bosetti

Dopo l'importante successo nel derby di Coppa con l' Albenga , la settimana che porta alla prima giornata del campionato di Serie D si apre per l'Imperia con l'ufficialità dell'ingaggio dell'attaccante francese Alexy Bosetti.

L'esordio tra i professionisti arriva presto, a 19 anni con la maglia delNizza, in un clamoroso derby vinto 4-3 in casa del Lione. Mette a segno il suo primo gol da professionista in Ligue 1 il 28 novembre 2012 contro il Montpellier.

Dieci goal e una Coppa Gambardella vinta, il torneo giovanile più importante di Francia, Bosetti vince poi il Mondiale Under 20 nel 2013 con la nazionale francese al fianco di campioni come Pogba. Dopo il Nizza, ha poi giocato per Tours, Laval e Annecy in Francia, collezionando.anche esperienze all'estero, per un totale di 272 partite disputate e 71 gol realizzati.

Potrebbe non essere l'ultimo tassello che andrà a comporre la rosa definitiva dell'Imperia, che attende l'innesto di un difensore centrale di categoria, profilo inseguito da inizio estate.