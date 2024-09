Battere 5-0 una squadra attrezzata come il Vado non capita tutti i giorni, ma il risultato portato a casa ieri pomeriggio dal Bra è apparso a dir poco meritato per la squadra di mister Nisticò.

I giallorossi hanno avuto un approccio alla gara e alla nuova stagione perfetto, pur dopo la rivoluzione tecnica estiva, con l'arrivo in panchina dell'ex mister del Chieri e del ds Menicucci.

Entrambi hanno rimandato i rossoblu a tempi migliori, quando amalgama ed equilibri saranno finalmente oliati.