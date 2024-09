Assonautica collabora con la Jet Ski Therapy: "Esperienza emozionante"

Sabato 14 e domenica 15 settembre, Assonautica Provinciale di Savona ha collaborato con il sette volte campione del mondo di moto d’acqua, Fabio Incorvaia, nell’appuntamento savonese con la Jet Ski Therapy: "I nostri soci hanno dato ai “campioni” di Fabio Incorvaia la possibilità di fare un giro in barca, esperienza certamente non adrenalinica come la corsa sulla moto d’acqua, ma molto apprezzata da tutti i partecipanti".

"Ormai sono diversi anni che collaboriamo in questa bellissima manifestazione, ma ogni volta è una grande emozione per tutti noi, non soltanto per i ragazzi che, insieme a Fabio, volano tra le onde sulla moto. Tante storie, tanti sorrisi, tanta umanità, poi i gridi di gioia, i baci, gli spruzzi delle onde, l'abbraccio del mare... La sensazione di libertà che si legge nei volti. Allargano le braccia; quando la moto è in piega, qualcuno si spinge a toccare l’acqua. Assaporano ogni attimo con tante emozioni", spiegano da Assonautica.

Si tratta di un evento difficile da descrivere a parole; per rendersi conto di ciò che rappresenta, bisogna viverlo da vicino. Fabio Incorvaia ha ideato la Jet Ski Therapy, esperienza sportiva inclusiva che, come ha spiegato in un'intervista, “abbatte l’armatura della disabilità e, vivendola da vicino, non si può che rimanere colpiti dal tornado di emozioni e di speranza che questa si porta dietro... Nella Jet Ski Therapy lo spettatore non segue me, è concentrato sul sorriso e sulle emozioni del campione che è con me. Così è nata anche una sorta di sfida del sorriso più bello e dell’urlo più potente”.

Sulla locandina è scritto: “Perché con la follia si possono realizzare grandi sogni.” Leggendo i commenti apparsi su Facebook, ci si rende conto che Incorvaia riesce davvero a far realizzare i sogni. Sabina scrive: “La Jet Ski Therapy è felicità, adrenalina e inclusione! Ti vogliamo bene”. Ignazio scrive: “Ciao Fabio, come sempre non potevamo mancare al tuo appuntamento. Come sempre sei grande! Quanta dolcezza, pazienza e amore ci metti, ti vogliamo bene. Un grazie a tutto il tuo staff, un abbraccio”.

"Ringraziamo tutto lo staff della Jet Ski Therapy, tutte le organizzazioni e istituzioni che sostengono l’evento, e i soci Assonautica che, con le loro barche, hanno collaborato a rendere felici tanti campioni. Un grande grazie a Fabio Incorvaia per averci voluti ancora vicino in questa splendida esperienza che ci troverà sempre disponibili", conclude Assonautica.