Campionati Italiani Suflivesaving: lo Rari Nantes Cairo vince lo scudetto nelle categorie Ragazzi e Junior

È di 26 medaglie (6 ori, 8 argenti e 12 bronzi) e due coppe societarie di Campioni d’Italia il bilancio della RN Cairo di ritorno dai recenti Campionati Italiani SurfLifesaving. La società cairese, allenata da Adriano Aondio, svolge quotidianamente attività di allenamento di corsa su pista e su sabbia, nuoto in mare e in piscina e sessioni dedicate allo ski e alla tavola, durante tutto l’anno, inverno compreso.

Il risultato di questo impegno e costanza l’ha incoronata migliore società italiana nelle categorie Ragazzi e Junior, segno della bontà del lavoro svolto e del continuo di risultati della passata stagione, confermandosi la migliore realtà giovanile di d’Italia anche quest’anno per quanto riguarda la specialità oceanica. Arrivano medaglie in ogni gara delle sei presenti nel programma: I 6 ori sono di: Cristina Floris nell’oceanwomen rag, Alessia Rizzo bi-campionessa italiana ragazzi nelle prove surfski e Beach flags, Giulia Ranavolo nel surfrace junior, Joele Perico nel surfski esA e la staffetta tavola di Ranavolo e Parigino G. negli junior.

Gli 8 argenti sono di: Mattia Patuto e Ilaria Carle ski jun, Giulia Ranavolo ocean junior, Matteo Angiolini sprint jun, Alice Marchiori ski rag, Matteo Pizzorno board rag, Joele Perico flags esA, Nikki Pregliasco ocean cad. I 12 bronzi arrivano da: Giulia Parigino ocean jun, Matteo Pizzorno ocean rag, Chiara Parigino doppio in flags e board jun, Robin Pregliasco sprint sen, Glenda Gheltrito e Mattia Grenno ski rag, staffetta Rescue Tube e Rescue Board rag con Calà, Floris in tutte e due, insieme a Rizzo e Gheltrito nella prima, Nikki Pregliasco doppio in board e flags cad, staffetta Rescue Board jun con Patuto e Pizzorno J. La squadra ragazzi oltre ai citati medagliati è arrivata al risultato di società grazie anche ai punti di Emma Cavallero, Matteo Scorsone e Alice Bausano; mentre la junior Giulia Giambi, Giorgia Rizzo e Gabriel Ogici. Buoni posizionamenti anche per Eva Gheltrito nella categoria cadetti e per Ilaria Bonifacino, Anna Cobelli e Martina Rizzo negli esordienti A.

L’inizio della preparazione per la stagione 24/25 è fissato per il 23 settembre, certi che questi risultati siano il continuo di un percorso che ha visto, come culmine, un atleta cairese vestire i colori della nazionale giovanile in occasione dei Campionati Europei, con la speranza che possano alimentare maggior partecipazione e impegno per ambire a traguardi sempre più importanti, si ringraziano allenatore, atleti e genitori per questi risultati. Menzione per gli sponsor per aver aiutato nel coprire alcune spese della stagione e Bocciofila Cairo e Atletica Cairo per averci concesso di allenarci al meglio nelle loro strutture.