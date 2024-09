Calcio. Battistel avverte la Carcarese:" Con il Bragno sarà durissima" (VIDEO)

Inizierà domani con il derby il nuovo campionato della Carcarese. Mister Battistel si aspetta una gara complicata contro il Bragno, come confermato dopo il

“Paradossalmente, nonostante il risultato, questa è stata la migliore delle tre partite di coppa. Abbiamo concesso un paio di occasioni e abbiamo preso gol, davanti abbiamo creato molto, anche se negli ultimi 30 metri abbiamo sbagliato qualche scelta. Oggi la partita poteva finire con qualsiasi risultato. Dopo aver subito lo svantaggio, abbiamo subito avuto la forza di pareggiarla, poi al 90’ un errore grossolano ci ha condannati alla sconfitta. Ma 60’ la partita l’abbiamo fatta. Questo ci deve servire da lezione, per evitare questi errori in campionato, dove peseranno ancora di più. Anche perché il campionato prenderà il via domenica prossima, in settimana dovremo continuare a lavorare duramente, limare gli errori e mettere più cattiveria per provare a fare la partita. Con il New Bragno sarà durissima, ma noi ci siamo”