Calcio. A Finale è già San Alberto, Moraglio para un rigore contro la Superba: "Dobbiamo crescere in mentalità, ma ci stiamo impegnando per risollevare il club" (VIDEO)

Riuscire a mantenere i due gol di scarto nel corso del primo, contro un avversario combattivo e ben organizzato come la Superba, è stato fondamentale per l'esordio in campionato del Finale.

A confermarlo è stata la seconda frazione di gioco, quando i giallorossi di Brignoli hanno calato ritmo e intensità permettendo agli avversari di riportarsi in partita.

Ecco perchè il penalty neutralizzato da Moraglio a Nelli assume ancora più valore nell'economia della sfida del Borel.

Per l'ex portiere della Cairese un inizio di stagione da ricordare, come per tutta la truppa di Brignoli, seppur la strada da percorrere sia ancora lunga.