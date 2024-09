Calcio, Millesimo. La punizione vincente di Villar vale tre punti a Legino (VIDEO)

Non è stato davvero difficile assegnare la palma di migliore in campo al termine di Legino - Millesimo.

Oltre alla punizione che ha deciso l'incontro, Ricardo Villar è stato autore di una prova a tutto tondo, gestendo ogni pallone con un'intelligenza tattica e una qualità tecnica rare in categoria. Per lui sono stati 90 minuti di autentica personalità, soprattutto nella fase di gara in cui la squadra di Macchia ha dovuto giocare con l'uomo in meno.

Il giocatore argentino, ieri schierato a sostegno di Delgado, non contendo si è anche tolto lo sfizio di realizzare il gol partita.