Beach Volley. A Laigueglia un super clinic con Tiziano Andreatta e Manuel Alfieri

Riviera Beach Volley torna a Laigueglia il 4-5-6 ottobre con il super clinic di allenamento “My Way Beach Volley Camp” con i campionissimi Tiziano Andreatta e Manuel Alfieri reduci da una stagione straordinaria. Dopo aver conquistato la Coppa Italia 2024 e sfiorato lo scudetto, la coppa Andreatta-Alfieri ha sbancato la tappa Future del World Tour di scena in terra turca sulle spiagge di Sarimsakli Plaji ottenendo un pesantissimo oro in una finale tutta italiana contro i romagnoli Marco Caminati ed Enrico Rossi. “Un evento che ospitiamo con grande orgoglio anche per l’autorevole presenza di campioni che renderanno ancor più spettacolare la manifestazione che avrà come teatro il nostro splendido arenile in uno dei Borghi più belli d’Italia”, dice il sindaco Giorgio Manfredi.

“La presenza di due atleti del loro calibro – dichiara il presidente Riviera Beach Volley Alessio Marri – è di grande interesse per i partecipanti del camp che ospiterà ragazzi da tutta Italia. Sono previsti allenamenti e training game”. Con sede principale presso il ristorante il Ghè di Laigueglia i campi saranno allestiti presso i Bagni Lido, Saint Tropez e i centralissimi Bagni Molo e Bagni San Matteo. Venerdì, sabato e domenica mattina di allenamenti, i partecipanti si sfideranno la domenica pomeriggio in gare di simulazione di tornei per mettersi subito alla prova una volta ricevuti gli insegnamenti. Un parterre de roi di grande valore tra i coach impegnati: Tiziano Andreatta, ambassador Wilson e regione Trentino Alto Adige, già campione italiano assoluto nel 2022 con il socio storico Andrea Abbiati con cui ha vinto altre 2 tappe world tour; l'attuale socio aternino Manuel Alfieri, titolare della società 4Vele Beach Club con sede a Pescara, vincitore di diverse tappe del campionato italiano; il collaboratore Stefano Piazza e l'allenatore locale Fabio Balestra, coach della splendida realtà della Be.vo San Bartolomeo e reduce da giocatore con il socio Andrea Taramasco ad uno straordinario accesso alle finali del campionato italiano assoluto di Bellaria che ha visto il record assoluto di partecipanti liguri, sintomo che il beach volley in Liguria sta crescendo sempre più ad alti livelli oltre i fenomeni di Levante Davide Benzi, nazionale italiana, campione italiano assoluto, 3 volte vicecampione italiano, 3 tappe world tour vinte, e l'astro nascente Simone Podestà di Chiavari.

Laigueglia, al centro del progetto Riviera Beach Volley che nel 2025 compirà il decimo compleanno, si conferma tra i capoluoghi del beach volley liguri, dopo aver ospitato i 24 campi ad aprile con il camp di allenamento più grande di Italia dello “Spring beach camp” capitanato da Cus Torino e Mba Milano e tantissime altre società, e le tappe del campionato italiano per società, il concentramento più grande di Italia dopo le finali di Bibione organizzato dal Riviera Beach Volley insieme alla società torinese Beach Volley Training, già 5 volte campione iridato della categoria.