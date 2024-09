E' arrivata nel pomeriggio di ieri la comunicazione da parte del Comitato Regionale Liguria in merito alla rinuncia del Borgio Verezzi per la trasferta di Pontedassio.

La partita calendarizzata alle 15:00 non verrà quindi disputata, in attesa che, nel comunicato del giovedì, il Giudice Sportivo assegni il successo a tavolino per l'Oneglia.