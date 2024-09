Calcio, Serie D. L'Albenga sfida il Saluzzo, la webcronaca dall'Annibale Riva (LIVE)

ALBENGA - SALUZZO 1-0 (26' Manes)

26' ALBENGA IN VANTAGGIO! CALCIO PIAZZATO DI STEFANO CORRETTO IN PORTA DAL SOLITO MANES! 1-0 PER I BIANCONERI!

25' Ndianefo prova il destro, Pietroluongo attento sul suo palo

17' strappo di Di Stefano in mediana, ammonito Faridi

16' trattenuta di Legal su Castineira in area, onesto l'attaccante ospite a proseguire l'azione

14' rischia tantissimo Pietroluongo sul pressing di Heatley, si salva il Saluzzo

12' sul fronte tattico 3-5-2 per Mariotti, 3-4-2-1 per Cacciatore

8' Castineira a fil di palo! Taccuino già ricchissimo in questo avvio di match

7' partita piacevole in questo avvio! Replica immediata ingauna sull'asse Di Stefano, Heatley. Pinna, la triangolazione sfuma per poco

6' Vaiarelli per Allasina, ripartenza Saluzzo, tampona in extremis la difesa di casa

4' il primo tiro del match è di marca Saluzzo, Vaiarelli dai ventri metri di poco a lato

1' si parte!

PRIMO TEMPO

ALBENGA: Salvato, Legal, Ndianefo, Pisanu, Galliani, Manes, Sangare, Scarafoni, Heatley, Di Stefano, Pinna.

A disposizione: Bisazza, Capaldo, Di Porto, Asproni, Freccero, Tesio, Simic, Daniello, Farinhas.

Allenatore: Mariotti

SALUZZO: Pietroluongo, Magnaldi, Caldarola, Carli, Alassina,Faridi, Maugeri, Mancino, Barba, Castineira, Vaiarelli.

A disposizione: Fiorenza, Gjergji, Rivoira, D'Arcangelo, Birto,Vada, Pjosta, Milia, Grieco.

Allenatore: Cacciatore

Arbitro: Ismail di Rovereto

Assistenti: Giannone di Arco Riva e Boattan di Trento