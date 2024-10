Al via il WindFestival: il più grande expo d’Italia dedicato agli action sport è ad Andora (VIDEO)

E’ stato presentato questa mattina in conferenza stampa, iI WindFestival, il più grande Expo d'Italia dedicato agli action sport di mare e di vento, che si svolgerà fino al 6 ottobre a Andora. Questa tredicesima edizione, organizzata come sempre da Valter Scotto e Andrea Ippolito di TF7 Open Sport A.S.D., con il patrocinio e il sostegno del Comune di Andora, è la seconda che si tiene nella località balneare del ponente ligure. Il programma sportivo, cuore pulsante del WindFestival, comprende veleggiate e competizioni, classi di avvicinamento alle attività per neofiti, lezioni, prove gratuite di attrezzature e class con i migliori sportivi professionisti per le rispettive discipline.

Nuove location fra il mare e Palazzo Tagliaferro, in una grande area a disposizione di sportivi esperti e dei neofiti.

Il WindFestival sarà diviso in tre aree tematiche pronte a offrire agli appassionati e al pubblico un'ampia scelta fra numerose attività sportive di mare e di terra rivolte non solo agli atleti ma anche alle famiglie e ai bambini. L’area Water e Wind riunisce gli sport di mare e di vento e comprende tutto ciò che può navigare, volare o scivolare sull'acqua offrendo la possibilità ai principianti di avvicinarsi alle attività velistiche con mini lezioni gratuite di Surf, Wingfoil, Kitesurf e Stand Up Paddle. Come nelle passate edizioni, ci sarà ampio spazio per le discipline adaptive all'interno dell'area Paralympic.

Il Parco delle Farfalle ospiterà l'Area Expo con i migliori brand del settore con stand aperti fino alle ore 22.00, e proporrà street food e intrattenimento musicale ogni sera.

I giardini di Palazzo Tagliaferro ospiteranno l’area fitness. Sul litorale lezioni gratuite di sport di mare quali surf, kite surf e wind surf foil, beach volley e beach gym e test di attrezzature presentate in anteprima ad Andora.

Fra le novità di quest’anno la Windrun, gara di corsa amatoriale di 6 km organizzata da Cristian Mallardo, le escursioni di Trekking nell'entroterra e la gara podistica amatoriale per ragazzi dagli 8 ai 10 anni. Per gli amanti delle due ruote sono in programma tour con E-Bike per scoprire l'entroterra andorese, di cui due per neofiti e uno dedicato ai più esperti di circa 40 km.

Programma completo e iscrizioni su windfestival.it email info@windfestival.it

In calendario due importanti eventi velici: la WindFestival Open Regatta, grande veleggiata non competitiva Open Long Distance di quattro chilometri in "stile DEFI" dedicata ad atleti di Windsurf, Wingfoil, Kitesurf, Kite foil Slalom, Pinna Slalom foil e Windsurf Old aperta a ogni livello di pratica e a tutte le attrezzature. Presentata per il secondo anno dopo il grande successo del 2023, ad oggi conta già oltre 80 iscritti; i premi in prodotti tecnici sono messi in palio dagli espositori del Windfestival per un valore totale di oltre 5.000 euro, e verranno sorteggiati tra tutti i partecipanti indipendentemente dalla classifica di arrivo dando la possibilità di vittoria anche ai neofiti che vorranno gareggiare al fianco di campioni del panorama mondiale. Alla veleggiata si aggiunge poi la Windsurfing Adaptive Challenge, terzo Campionato Nazionale di Parawindsurfing aperto a ogni tipo di disabilità, con tappa unica a Andora.

L'Outdoor Area è dedicata invece ai fan degli sport di terra che potranno mettersi alla prova con la Windrun, gara di corsa amatoriale di 6 km organizzata da Cristian Mallardo oppure cimentarsi in escursioni di Trekking nell'entroterra o nella gara podistica amatoriale per i ragazzi dagli 8 ai 10 anni. Per gli amanti delle due ruote sono in programma tour con E-Bike per scoprire l'entroterra andorese, di cui due per neofiti e uno dedicato ai più esperti di circa 40 km.

Sotto la tensostruttura del Parco delle Farfalle si svolgeranno a rotazione lezioni ed esibizioni di skate, longboard, pattinaggio, arti marziali, basket e pole dance. Il palco di Palazzo Tagliaferro ospiterà invece lezioni di fitness con presenter di fama nazionale, ginnastica dolce, step, corpo libero, TRX, ginnastica ritmica, fitball, circuiti training, fitwalking, giocodanza, pilates e fitdance, mentre in spiaggia ci sarà la possibilità di praticare marcia acquatica, yoga all'alba e al tramonto o aquagym con l'insegnante Sabrina Barra. Immancabili il torneo di Beach Volley con lezioni per neofiti di tutte le età e l'esibizione di aquiloni statici e acrobatici. Ai più piccoli è stato dedicato un paddock delle due ruote nell'area di Palazzo Tagliaferro, con due mini circuiti appositamente realizzati per mountain bike e mini-moto da cross con le quali divertirsi in sicurezza.

Per la prima volta durante l’evento ci sarà la Street Food Arena: dieci truck gastronomici provenienti da tutta Italia per assaggiare i piatti tipici della nostra penisola e d’oltreoceano, pranzando tra un'attività e l'altra o cenando dopo aver visitato gli stand dell'Area Expo, che quest'anno rimarranno aperti fino alle 22.00.

Il WindFestival si concluderà in bellezza con la nona edizione del Bikini Contest, la manifestazione che celebra la bellezza femminile si terrà sabato pomeriggio direttamente sulla spiaggia antistante al Parco delle Farfalle e che vedrà assegnare le fasce di Miss Bikini (1ª classificata), Miss Wing (2ª classificata), Miss Surf (3ª classificata), Miss Kite (4ª classificata) e Miss Foil (5ª classificata). L’edizione 2024 della kermesse di bellezza premierà inoltre per la prima volta l’addominale più scolpito dell’estate con la fascia di Mister WindFestival 2024, selezionandolo tra i ragazzi che sfileranno insieme alle Miss.

La tensostruttura del Parco delle Farfalle, adiacente alla Street Food Arena e circondata dagli stand dell’area espositiva, ospiterà le serate danzanti con musica live e Dj Set a partire dall’ora dell’aperitivo fino a tarda notte per terminare con l’evento clou di sabato sera: una serata di intrattenimento musicale tutta da ballare durante la quale saranno presenti le Miss e i Mister, proclamati e premiati nel Bikini Contest.

L’edizione 2023 del WindFestival è coorganizzata con il Comune di Andora e patrocinata dalla Regione Liguria, dal Coni Comitato Regionale Liguria, dal Comitato Italiano Paralimpico e da CSEN.

Per informazioni e iscrizioni: windfestival.it email info@windfestival.it

Ufficio Stampa WindFestival 2022 Sandro Bagno email bagnosandro@gmail.com Cell. 339 508983.