Giudice Sportivo, Promozione. Sono otto i giocatori squalificati per almeno una giornata nei due gironi liguri

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA' AMMENDA

Euro 150,00 PSM RAPALLO

Per la condotta dei propri tifosi i quali, a partire dal 19' st, per circa i 15 minuti scagliavano nel campo nel tentativo di colpire l'allenatore avversario e l'AA1 alcuni fumogeni spenti, uno dei quali colpiva la panchina della società avversaria, mentre altri 2 fumogeni cadevano all'interno del terreno di giuoco a circa 1 metro dalla linea laterale. Sanzione attenuata per la fattiva collaborazione della società poiché su segnalazione del dirigente accompagnatore della società, veniva letta una comunicazione dallo speaker della tribuna dital ché i suddetti comportamenti non si ripetevano.

Euro 75,00 TARROS SARZANESE SRL

Perché la terna e neppure la squadra ospite potevano effettuare la doccia calda per un malfunzionamento dell'impianto.

Euro 50,00 FORZA E CORAGGIO V.D.G.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 28/11/2024

LEVRATTO FABRIZIO (MILLESIMO CALCIO)

Al '45+3 st, veniva espulso per aver minacciato un giocatore avversario, quindi rivolgeva al ddg un'espressione ingiuriosa e minacciosa.

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 10/10/2024

ARENA FABIO (FORZA E CORAGGIO)

V.D.G.

AMMONIZIONE (I INFR)

CASELLA ANDREA (LEVANTO CALCIO)

ALLENATORI AMMONIZIONE (II INFR)

MASSULLO GIANFRANCO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

FOPPIANO MAURO (CAPERANESE 2015)

MAMBRIN MARCO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CORRADO MARCO (MAGRA AZZURRI)

FRUMENTO ERMANNO (NEW BRAGNO CALCIO)

ZANARDINI FABIO (PONTELUNGO 1949)

MATTERA CIRO (SUPERBA CALCIO 2017)

PISANI CRISTIAN (SUPERBA CALCIO 2017)

LAMBERTI PAOLO FERNANDO (VENTIMIGLIACALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SAID ALI SALEM ELS AHMED (PSM RAPALLO)

Al 35' pt, spingeva violentemente un avversario con entrambe le mani all'altezza del collo, senza provocare conseguenze lesive.

CASANOVA ALESSANDRO (SAMMARGHERITESE 1903)

Al 35' pt, spingeva violentemente un avversario con entrambe le mani all'altezza del collo, senza provocare conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MICELI ARMANDO (ARGENTINA ARMA)

ANTONINI FILIPPO (CELLA 1956)

DEL SANTO MANUEL (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

MOLLO GIANFELICE (LEGINO 1910)

CAPICI ANDREA (NEW BRAGNO CALCIO)

METALLA ELVIS (NEW BRAGNO CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE (II INFR)

FAVORITO PIETRO (ALBISSOLE 1909)

PROFUMO DAVIDE (CALVARESE 1923)

COPPOLA LORENZO (CANALETTO SEPOR)

BERTONI GABRIELE (CARCARESE)

MELEGAZZI FEDERICO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

BROLLO VITTORIO (FINALE)

CALIGARIS GIACOMO (FINALE)

GIGUET MARCO (FINALE)

SADIKU LEON (LEGINO 1910)

BONATI GIOVANNI (LEVANTO CALCIO)

BARABINO NICCOLO (MAGRA AZZURRI)

MAMELI MATTEO (MAGRA AZZURRI)

DELGADO MARTIN IGNACIO (MILLESIMO CALCIO)

BOLIA MARCO (PONTELUNGO 1949)

ROASCIO GABRIELE (PONTELUNGO 1949)

BUSINCU NICOLO (SAN DESIDERIO)

OCCHIPINTI ANDREA (SAN DESIDERIO)

BERRUTI GIOVANNI (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

ROSSINI MARCO (ALBISSOLE 1909)

SCATOLINI ALESSIO (ALBISSOLE 1909)

BOERI FRANCESCO (ARGENTINA ARMA)

CALDERONE PAOLO (ARGENTINA ARMA)

STABILE ALESSIO (BUSALLA CALCIO)

BONDI ALESSANDRO (CALVARESE 1923)

CUNEO SIMONE (CALVARESE 1923)

GHIGGERI MARCO (CALVARESE 1923)

FERRI MATTEO (CANALETTO SEPOR)

PEDACI LUIGI (CANALETTO SEPOR)

ROLANDELLI MICHAEL (CAPERANESE 2015)

SAMBUCETI PAOLO (CAPERANESE 2015)

BRIGNONE FRANCESCO (CARCARESE)

DE MATTEIS LUCA (CARCARESE) DIAMANTI

CHRISTIAN (CARCARESE)

GRASSI GIORGIO (CELLA 1956)

PANARELLO PIETRO (CELLA 1956)

VIGNOLA MATTEO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

BOGGIO AMERIGO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

PASTORINO STEFANO (FINALE)

MONACO ANTONIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

AMBROSI FILIPPO (FORZA E CORAGGIO)

BARBIERI LEONARDO (FORZA E CORAGGIO)

CRAFA JACOPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

CAPPANNELLI MARCO (LEGINO 1910)

DONNA EDOARDO (LEGINO 1910)

RAIOLA STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)

BENABBI SIMONE (MAGRA AZZURRI)

CECCHI MATTEO (MAGRA AZZURRI)

GIANNINI TOMMASO (MAGRA AZZURRI)

ONTARIO NICOLANTONIO (MAGRA AZZURRI)

CONDE XHAKA (MILLESIMO CALCIO)

NDIAYE MOHAMET AURO LA (MILLESIMO CALCIO)

PEROVIC STEFAN (MILLESIMO CALCIO)

VILLAR RODRIGUEZ RICARDO J. (MILLESIMO CALCIO)

ASTEGGIANTE LEONARDO (PONTELUNGO 1949)

DELFINO ENRICO (PONTELUNGO 1949)

FARINAZZO MATTIA (PONTELUNGO 1949)

ROCCA ANDREA (PONTELUNGO 1949)

FIOR ENRICO (PSM RAPALLO)

TRAVERSO MARCO (SAMMARGHERITESE 1903)

VERDERAME RUSSO MATTEO (SAMMARGHERITESE 1903)

BRUZZESE JACOPO (SAN CIPRIANO)

GNECCO SIMONE (SAN DESIDERIO)

REPETTO ALBERTO (SAN DESIDERIO)

CURABBA MORENO (SESTRESE BOR. 1919)

GALLUCCIO DANIELE (SESTRESE BOR. 1919)

LANZA FILIPPO (SESTRESE BOR. 1919)

ZANOLI RUBEN (SESTRESE BOR. 1919)

LIGUORI LORENZO (SUPERBA CALCIO 2017)

MATTERA JACOPO (SUPERBA CALCIO 2017)

RASO ANDREA (SUPERBA CALCIO 2017)

ROSSI LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)

VIO ENRICO (SUPERBA CALCIO 2017)

ALDROVANDI NICOLA (TARROS SARZANESE SRL)

CASSINI VALENTINO (VENTIMIGLIACALCIO)

VERARDI NICOLO (VENTIMIGLIACALCIO)

ZAMPELLA PASQUALE (VENTIMIGLIACALCIO)