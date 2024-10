Una nuova tappa in valbormida per Gentian Torra.

L'attaccante classe 1992 dopo aver indossato la maglie di Cairese, Bragno e Millesimo, ha infatti deciso di accettare la proposta del Pallare.

Davvero un bel colpo per i biancoblu, pronti a schierare sul fronte offensivo un giocatore di esperienza e capace di garantire anche un buon numero di marcature, come dimostrano le 32 reti messe a segno nel quadriennio in giallorosso.

Poco fa, al Ravera, la prima foto con la sciarpa del club.